ФОТОФАКТ: Лёд в Пскове покрылся синим налётом
Лёд на улице Красных Партизан в Пскове покрылся синим налётом. На необычное явление обратил внимание один из участников группы «ВКонтакте» «Инцидент Псков».
В комментарях к фотографиям псковичи выдвигают свои версии относительно того, чем покрыт лёд. «Это смурфика раздавили», - шутит Марина Наумович. «Кровь инопланетян», - продолжает Кира Крысанкова. «Зелёнка», - не сомневается Павел Уваров. «...или тосол протёк», - предполагает Михаил Жбанов. Также есть предположения, что лёд покрыт незамерзайкой или медным купоросом.