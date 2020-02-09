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Пропавшего в августе молодого человека разыскивают в Великих Луках

В Великих Луках разыскивают Евгения Степанова1989 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, местонахождение молодого человека неизвестно с 4 августа 2019 года.

Приметы: рост 184 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза светло-серые. Великолучанин был одет в серую куртку, рубашку серо-белого цвета в клетку, в светло-серые джинсы и светло-коричневые ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Евгения Степанова, просят обратиться по телефону 8-906-223-11-28 (уголовный розыск ОМВД России по городу Великие Луки) или 02.

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