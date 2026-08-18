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Происшествия

Мошенники под разными предлогами выманили у жителей Псковской области больше миллиона рублей

Жители Пскова, Великих Лук, Невеля и Пустошкинского района стали жертвами мошенников. В общей сложности злоумышленники выманили у них более миллиона рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Неизвестные связывались с гражданами по телефону, представлялись сотрудниками различных организаций, в том числе правоохранителями и банковскими служащими, а затем под разными предлогами убеждали их передать деньги.

В одном из случаев мошенники предложили провести некую «экспертизу» денежных средств. Других потерпевших злоумышленники запугивали уголовной ответственностью за якобы содействие террористам и обещали помочь избежать наказания.

Не обошлось и без более необычных схем. Кого-то аферисты убедили, что через интернет помогут решить вопрос с пополнением топливной карты или продажей тракторных шин. Ещё одному потерпевшему пообещали организовать интимные услуги.

В результате на уловки неизвестных попались люди разного возраста, в том числе молодые граждане и пенсионеры. После того как потерпевшие поняли, что стали жертвами обмана, они обратились в полицию.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что мошенники используют тему поступления в вузы для обмана россиян.

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