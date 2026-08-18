Короткое замыкание привело к пожару в жилом доме в Новосокольниках
За минувшие дежурные сутки пожарно-спасательные подразделения Псковской области выезжали на пожар в жилом доме в Новосокольниках, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании на улице Жалиса поступило в 10:10 17 августа. В результате пожара изнутри выгорели две комнаты площадью 2×3 и 3×4 метра, а кровля дома была уничтожена по всей площади.
По предварительным данным, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования и электросетей из-за короткого замыкания.
На месте работали пять специалистов МЧС России и две единицы техники. Удалось спасти от огня две хозяйственные постройки.
Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает жителям о необходимости следить за состоянием электрооборудования и электропроводки. Для своевременного обнаружения возгорания в жилых помещениях рекомендуется установить автономный пожарный извещатель.
Приставы взыскали с жительницы Пустошкинского района более 77 тысяч рублей за неоплаченные штрафы
Мошенники под разными предлогами выманили у жителей Псковской области больше миллиона рублей
Полицейские выясняют обстоятельства ДТП с большим числом пострадавших в Стругокрасненском округе