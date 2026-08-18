Короткое замыкание привело к пожару в жилом доме в Новосокольниках

09:42, 18 августа 2026, ПАИ

За минувшие дежурные сутки пожарно-спасательные подразделения Псковской области выезжали на пожар в жилом доме в Новосокольниках, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании на улице Жалиса поступило в 10:10 17 августа. В результате пожара изнутри выгорели две комнаты площадью 2×3 и 3×4 метра, а кровля дома была уничтожена по всей площади.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования и электросетей из-за короткого замыкания.

На месте работали пять специалистов МЧС России и две единицы техники. Удалось спасти от огня две хозяйственные постройки.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает жителям о необходимости следить за состоянием электрооборудования и электропроводки. Для своевременного обнаружения возгорания в жилых помещениях рекомендуется установить автономный пожарный извещатель.