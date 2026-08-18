Приставы взыскали с жительницы Пустошкинского района более 77 тысяч рублей за неоплаченные штрафы

12:36, 18 августа 2026, ПАИ

Постановление о взыскании 32 административных штрафов с жительницы Пустошкинского района поступили в отделение судебных приставов Пскова № 1. Правонарушения на дорогах города были зафиксированы камерами, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Общая сумма задолженности составила 27 тысяч рублей. Должница была уведомлена о возбуждении исполнительных производств через Единый портал государственных услуг, однако оплату в установленный законом срок не произвела.

Судебный пристав-исполнитель применил меру принудительного воздействия – наложил запрет на совершение регистрационных действий в отношении принадлежащего должнице автомобиля KIA Rio. Данное ограничение исключает возможность продажи, дарения или переоформления транспортного средства. Несмотря на это, задолженность не была погашена.

В соответствии с действующим законодательством к сумме штрафов был добавлен исполнительский сбор в размере более 50 тысяч рублей. После применения указанных мер должница полностью погасила задолженность. Общая сумма выплаты составила более 77 тысяч рублей.

Все 32 исполнительных производства окончены фактическим исполнением, ограничения на регистрационные действия с автомобилем сняли.