Сильный ветер прогнозируется в Псковской области 10 февраля

13:40, 09 февраля 2020, ПАИ

Утром 10 февраля и в течение всего дня в Псковской области ожидается усиление юго-западного ветра. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС, порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

Специалисты МЧС рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора и с балконов, закрыть окна. Автомобиль лучше поставить в гараж, при отсутствии гаража - припарковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Также следует избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).