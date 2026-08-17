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Псковский священник участвует в просветительской миссии в Африке

Священник из Псковской области, настоятель храма святителя Николая в Плëссах и храма Тихвинской иконы Божией Матери в Добрывичах Бежаницкого района Анатолий Слободчиков принимает участие в образовательной миссии Духовно-просветительского центра апостола Марка Патриаршего экзархата Африки. Об этом пишет газета «Сельская новь».

  • Священник из Псковской области принимает участие в образовательной миссии Духовно-просветительского центра в Африке
    Фото: Патриарший экзархат Африки
  • Священник из Псковской области принимает участие в образовательной миссии Духовно-просветительского центра в Африке
    Фото: Патриарший экзархат Африки
  • Священник из Псковской области принимает участие в образовательной миссии Духовно-просветительского центра в Африке
    Фото: Патриарший экзархат Африки
  • Священник из Псковской области принимает участие в образовательной миссии Духовно-просветительского центра в Африке
    Фото: Патриарший экзархат Африки

Делегации предстоит посетить три страны. Первой из них стала Малави. В состав группы вошли сотрудники центра — бежаницкий иерей Анатолий Слободчиков и иерей Анатолий Трушин.

В здании частной средней школы в селе Нгулуди протоиерей Тигрий возглавил Божественную литургию. Ему сослужили иерей Анатолий Слободчиков, благочинный приходов в Малави иерей Иоаким Бакали и местные клирики. Богослужение совершалось в русской богослужебной традиции под наставничеством сотрудников Духовно-просветительского центра. В этот день впервые использовали новую версию служебника на языке чичева, подготовленную сотрудниками центра.

После богослужения иерей Анатолий Слободчиков провёл обучающий семинар для пастырей. Участники обсудили вопросы заготовления и хранения Святых Даров, а также получили практические рекомендации по причащению верующих на дому и в медицинских учреждениях.

Отдельная программа была подготовлена для воскресных школ и катехизаторов. Для воскресных школ презентовали новое учебное пособие, разработанное сотрудниками центра. Иерей Анатолий Слободчиков также провёл семинар для катехизаторов, организованный в формате живой дискуссии. Участники обсудили современные методы оглашения и организационные вопросы.

Ранее священник из Бежаницкого района побывал с просветительской миссией в Кении.

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