Мобильный ФАП и приёмы на дому: как проходит диспансеризация в Новоржевском районе

15:37, 17 августа 2026, ПАИ

О том, как организована диспансеризация в Новоржевском районе, рассказала фельдшер кабинета профилактики филиала Новоржевский Островской межрайонной больницы Маргарита Гаврилова.

На 1 августа диспансеризацию в районе прошли 1179 человек. В рамках национальной программы «Активное долголетие» обследованы пациенты старше 65 лет: 205 мужчин и 368 женщин. В июле этого года в рамках этой же программы состоялся выезд в три отдалённых ФАПа – Вёска, Выбор и Заречье, там осмотры прошли 87 человек, а также 9 маломобильных граждан на дому, пишет газета «Земля новоржевская».

Каждую пятницу на передвижном ФАПе Маргарита Гаврилова выезжает в деревни, где нет медработника и стационарного ФАПа. Так, 14 августа она работала в деревне Ругодево – на приём пришли 7 человек, а к маломобильным пациентам фельдшер выезжает на дом либо заезжает в соседние населённые пункты. Во время приёма она измеряет давление, делает ЭКГ, даёт консультации и помогает с заказом лекарств. По предварительной договорённости специалист забирает анализы либо привозит их результаты.

Каждую среду бригада медиков выезжает в деревни для работы в ФАПах, где жители могут пройти диспансеризацию. включающую ЭКГ, смотровой кабинет для женщин, забор анализов, флюорографию и маммографию. Очередной такой выезд запланирован на 19 августа в ФАП деревни Вехно.

Ранее сообщалось, что глава Псковского округа Наталья Фёдорова вместе с жителями проходит диспансеризацию. Также выездную диспансеризацию провели специалисты в Пыталовском районе, здесь работали смотровой кабинет, мобильный маммограф и флюорограф.