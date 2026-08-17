Сильные дожди надвигаются на Псковскую область

15:08, 17 августа 2026, ПАИ

Сильный дождь, местами ливни, ожидаются преимущественно на юге и востоке Псковской области вечером 18 августа и ночью 19 августа. Сообщение об этом размещено в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону на платформе MAX.

«Будьте внимательны и осторожны! Телефон вызова экстренных служб 112», – напомнили в ведомстве.

Напомним, 18 августа в регионе будет дуть западный и северный ветры со скоростью до 7-12 метров в секунду. Температура по области ночью составит +6...+11 градусов, днем: +15...+20 градусов. В Пскове температура ночью будет +7...+9, днем: +18...+20. Атмосферное давление ниже нормы.