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Общество

Выход на лёд Псковско-Чудского озера запрещён, напоминают псковичам спасатели

В Псковской области вновь установилась плюсовая температура воздуха, из-за чего лед на водоемах, не успев окрепнуть, начал таять. В некоторых местах появились открытые участки воды. Такая ситуация создаёт предпосылки для гибели людей, предупреждают в ГУ МЧС России по Псковской области.

В связи с этим выход людей на лед Псковского, Тёплого и Чудского озер запрещён. Об этом издано соответствующее распоряжение комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«Особое внимание следует уделить детям, которые в силу своей беспечности могут выходить на опасные участки тонкого льда. Поэтому обращаемся ко всем родителям: проведите беседы со своими детьми о том, что ни в коем случае нельзя выходить на лёд», - добавили в пресс-службе.

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