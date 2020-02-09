Пскович украл из магазина косметику на тысячу рублей

17:18, 09 февраля 2020, ПАИ

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, подозреваемого в краже косметики. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

9 февраля около 8 утра экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. На месте сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего псковича, который похитил из торгового зала косметические средства на сумму более 1000 рублей.

Мужчину передали сотрудникам полиции.

Региональное Управление Росгвардии напоминает, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность