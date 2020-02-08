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Спорт

В Пскове подвели итоги шахматного турнира на кубок Ледового дворца

В Пскове подвели итоги шахматного турнира на кубок Ледового дворца. Соревнования посвящались Всероссийскому дню зимних видов спорта. Турнир зарегистрирован в ФИДЕ и будет обсчитан на международный и российский шахматный рейтинг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

В борьбу за награды турнира включились 33 шахматиста из Пскова и Псковского района. По итогам 15 туров первое место завоевал студент ПсковГУ Иван Дмитриев, он набрал 14,5 очков. Второе место занял врач-офтальмолог Псковского госпиталя для ветеранов войн Альберт Абдулаев. Третье место – юный шахматист, учащийся естественно-математического лицея №20 Пскова Алексей Захаров, набравший 11 очков.

За лучшие результаты среди ветеранов награждён ветеран псковских шахмат, кандидат в мастера спорта России Владимир Полевой, среди юношей – учащийся школы №47 Пскова Ростислав Бобовкин, а среди девушек – учащаяся Псковской инженерно-лингвистической гимназии Татьяна Шемонаева.

Награды победителям и призёрам турнира – медали и дипломы за подписью президента Олимпийского комитета России, четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова – вручили президент ФШПО, главный судья турнира, международный арбитр Дмитрий Шахов и главный секретарь соревнований, вице-президент ФШПО и главный организатор турнира Сергей Арефьев.

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