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Общество

Хоакин Феникс получил «Оскар» за лучшую мужскую роль

Премию «Оскар» в номинации «Лучший актер» получил Хоакин Феникс за главную роль в фильме «Джокер». Как пишет ТАСС, «Лучшей актрисой» стала Рене Зеллвегер (фильм «Джуди»).

Лучшим фильмом признали южнокорейскую киноленту «Паразиты», а создатель фильма Пон Чжун Хо получил «Оскар» в категории «Лучший режиссер».

Главной кинонаградой за лучшую работу оператору удостоили фильм «1917», ее получил Роджер Дикинс.

«Лучшей актрисой второго плана» стал Лора Дерн (фильм «Брачная история»), а «Лучшим актером второго плана» - Брэд Питт за роль в фильме «Однажды в... Голливуде». «Лучшим анимационным полнометражным фильмом» стал мультфильм «История игрушек 4».

Итоги кинопремии огласили на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

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