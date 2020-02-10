Хоакин Феникс получил «Оскар» за лучшую мужскую роль
Премию «Оскар» в номинации «Лучший актер» получил Хоакин Феникс за главную роль в фильме «Джокер». Как пишет ТАСС, «Лучшей актрисой» стала Рене Зеллвегер (фильм «Джуди»).
Лучшим фильмом признали южнокорейскую киноленту «Паразиты», а создатель фильма Пон Чжун Хо получил «Оскар» в категории «Лучший режиссер».
Главной кинонаградой за лучшую работу оператору удостоили фильм «1917», ее получил Роджер Дикинс.
«Лучшей актрисой второго плана» стал Лора Дерн (фильм «Брачная история»), а «Лучшим актером второго плана» - Брэд Питт за роль в фильме «Однажды в... Голливуде». «Лучшим анимационным полнометражным фильмом» стал мультфильм «История игрушек 4».
Итоги кинопремии огласили на 92-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.