22-летняя девушка пострадала в ДТП в Себежском районе

08:54, 10 февраля 2020, ПАИ

22-летняя пассажирка автомобиля Audi-80 пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Себежском районе 8 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 23:00 на 18-м километре автодороги Толкачево – Заситино 23-летний нетрезвый водитель Audi не справился с управлением и автомобиль съехал в кювет, где перевернулся.

Девушку госпитализировали с ушибами грудной клетки и переломом ребер. По факту ДТП проводится проверка, добавили в пресс-службе.