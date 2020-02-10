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Общество

22-летняя девушка пострадала в ДТП в Себежском районе

22-летняя пассажирка автомобиля Audi-80 пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Себежском районе 8 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 23:00 на 18-м километре автодороги Толкачево – Заситино 23-летний нетрезвый водитель Audi не справился с управлением и автомобиль съехал в кювет, где перевернулся.

Девушку госпитализировали с ушибами грудной клетки и переломом ребер. По факту ДТП проводится проверка, добавили в пресс-службе.

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