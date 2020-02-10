0
08:46
Жилой дом сгорел в Красногородске
11:12
ФОТОФАКТ: Лёд в Пскове покрылся синим налётом
17:42
ФОТОФАКТ: КРАЗ протаранил пассажирский автобус в Печорском районе
16:56
Александр Бастрыкин поручил проверить законность установки ограждения на пешеходной дорожке в Пскове
15:02
ФОТОФАКТ: Грузовик с пиломатериалами опрокинулся под Псковом
11:48
Женщина вылетела из машины под колёса фуры на трассе Великие Луки – Невель и погибла
10:16
Потенциальные исторические ценности задержали пограничники в Псковской области
Еще новости
Происшествия

Названы регионы России с самым высоким уровнем IT-преступности

В 2019 году самый высокий уровень IT-преступности был зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе – 28,6% от всех преступлений, совершённых в этом регионе за прошлый год, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.

Также большое количество преступлений такого типа было зафиксировано в Ханты-Мансийском автономном округе – 27,2%, Чувашии – 26,8%, Коми – 23,9% и Пензенской области – 23,1%.

При этом меньше всего IT-преступности зафиксировано в Чечне – 1,7%, Дагестане – 3,5%, Ингушетии – 4,4%, Санкт-Петербурге и Московской области – 4,6 и 5,3% соответственно.

Всего в 2019 году в России зарегистрированы более 294 тысячи преступлений с использованием IT-технологий. Это на 68,5% больше, чем в 2018 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Жилой дом сгорел в Красногородске
10 февраля 2020
Жилой дом сгорел в Красногородске
ФОТОФАКТ: Лёд в Пскове покрылся синим налётом
09 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Лёд в Пскове покрылся синим налётом
ФОТОФАКТ: КРАЗ протаранил пассажирский автобус в Печорском районе
07 февраля 2020
ФОТОФАКТ: КРАЗ протаранил пассажирский автобус в Печорском районе
Александр Бастрыкин поручил проверить законность установки ограждения на пешеходной дорожке в Пскове
07 февраля 2020
Александр Бастрыкин поручил проверить законность установки ограждения на пешеходной дорожке в Пскове 1
ФОТОФАКТ: Грузовик с пиломатериалами опрокинулся под Псковом
07 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Грузовик с пиломатериалами опрокинулся под Псковом
Женщина вылетела из машины под колёса фуры на трассе Великие Луки – Невель и погибла
06 февраля 2020
Женщина вылетела из машины под колёса фуры на трассе Великие Луки – Невель и погибла
Потенциальные исторические ценности задержали пограничники в Псковской области
06 февраля 2020
Потенциальные исторические ценности задержали пограничники в Псковской области
Четыре автомобиля столкнулись на площади Героев-десантников в Пскове
06 февраля 2020
Четыре автомобиля столкнулись на площади Героев-десантников в Пскове

Идет загрузка...