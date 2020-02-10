Названы регионы России с самым высоким уровнем IT-преступности

09:45, 10 февраля 2020, ПАИ

В 2019 году самый высокий уровень IT-преступности был зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе – 28,6% от всех преступлений, совершённых в этом регионе за прошлый год, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.

Также большое количество преступлений такого типа было зафиксировано в Ханты-Мансийском автономном округе – 27,2%, Чувашии – 26,8%, Коми – 23,9% и Пензенской области – 23,1%.

При этом меньше всего IT-преступности зафиксировано в Чечне – 1,7%, Дагестане – 3,5%, Ингушетии – 4,4%, Санкт-Петербурге и Московской области – 4,6 и 5,3% соответственно.

Всего в 2019 году в России зарегистрированы более 294 тысячи преступлений с использованием IT-технологий. Это на 68,5% больше, чем в 2018 году.