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Общество

Минтранс РФ не поддержал увеличение срока запрета на шипованные шины

В России невозможно увеличить срок запрета для автомобилистов на использование шипованной резины. Такое мнение высказали представители министерства транспорта России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минтрансе пояснили, что нельзя увеличить период запрета использования шипованных шин из-за климатических условий в России. По их словам, в стране значительная доля транзитного транспорта, который зачастую пересекает несколько климатических зон за ограниченный период времени.

Запрет на использование шипованной резины прописан в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Однако за нарушение правил штрафы не предусмотрены.

Ранее специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.

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