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Общество

«Крики и ругань до пяти утра»: Псковичка добивается решения вопроса с кальянной на Октябрьском проспекте

На пьющих и курящих соседей жалуются жильцы дома 30А по Октябрьскому проспекту в Пскове. Фото: Дарья Хваткова.

Жительница Пскова второй год добивается решения вопроса с кальянной на Октябрьском проспекте. 

По словам женщины, кальянная работает в подвале её дома №30 А. «Посетители этого заведения напиваются к полуночи и, так как в внутри курить нельзя, выходят дымить под моими окнами. До пяти утра я слышу бесконечные крики, мат, ругань. Я не прошу закрывать это заведение, но они могли бы поставить при входе человека, который следил бы за порядком. С пятницы на субботу их гулянка опять продолжалась до 5 утра - спать невозможно, на замечания я получаю оскорбления и крики «Заткнись!», окна не открыть - дым в окно. К тому же у этой кальянной нет выходных», - рассказала псковичка корреспонденту Псковского агентства информации.

Женщина уточнила, что с просьбой о помощи уже успела обратиться и в прокуратуру: «В итоге все мои жалобы спускают участковому, который сделать ничего не может. Если ситуация не изменится, придётся писать президенту. А что делать? Я что в своём городе не имею права на спокойную жизнь?» 

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