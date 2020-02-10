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Общество

Новорожевский краеведческий музей откроют после длительного ремонта

Фото: газета «Земля новоржевская»

В Новоржеве после ремонта откроют краеведческий музей. Ремонтные работы длились на протяжении 10 лет, пишет газета «Земля новоржевская». Торжественное открытие музея запланировано 28 февраля.

«Сейчас там полным ходом ведутся подготовительные работы», - отметила заведующая музеем Марина Пахоменкова.

На втором этаже работы полностью завершены. Там находится коллекция картин. На первом этаже подготовка к приему посетителей все еще продолжается. Первый этаж будет посвящен теме освобождения Новоржева от немецко-фашистских захватчиков.

«Все делается силами музейных работников», - добавила Марина Пахоменкова, отметив, что музей сохраняет статус филиала Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

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