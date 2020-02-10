Новорожевский краеведческий музей откроют после длительного ремонта
В Новоржеве после ремонта откроют краеведческий музей. Ремонтные работы длились на протяжении 10 лет, пишет газета «Земля новоржевская». Торжественное открытие музея запланировано 28 февраля.
«Сейчас там полным ходом ведутся подготовительные работы», - отметила заведующая музеем Марина Пахоменкова.
На втором этаже работы полностью завершены. Там находится коллекция картин. На первом этаже подготовка к приему посетителей все еще продолжается. Первый этаж будет посвящен теме освобождения Новоржева от немецко-фашистских захватчиков.
«Все делается силами музейных работников», - добавила Марина Пахоменкова, отметив, что музей сохраняет статус филиала Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.