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Неисправный водоотвод у дороги в Бежаницком районе стал причиной затопления жилого дома

Жительница Бежаниц обратилась в прокуратуру района с жалобой не бездействие местной администрации, которая не предпринимала меры по благоустройству прилегающей к её дому дороги. Это время от времени приводит к его подтоплению, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.

От дома заявительницы под автодорогой обустроена система грунтового водоотведения, которая пришла в негодность. Это обусловило скопление грунтовых и поверхностных вод. Указанные обстоятельства, а также бездействие должностных лиц муниципалитета, стали причиной подтопления жилого дома, подвала и надворных построек.

Главе муниципалитета внесено представление об устранении нарушений закона. Реконструкция водоотвода запланирована на первый квартал этого года. 

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