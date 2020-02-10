Четырежды судимый житель Красного Солнца отправился в колонию за кражу паспорта

11:58, 10 февраля 2020, ПАИ

Четырежды судимый, безработный житель деревни Красное Солнце Бежаницкого района на три года отправится в колонию строгого режима за кражу чужого паспорта, имущества на сумму в три тысячи рублей и причинение легкого вреда здоровью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Преступления житель района совершал в течение полутора недель в октябре 2019 года. Все - в состоянии алкогольного опьянения. Суд установил, что на тот момент мужчина еще не отбыл в полном объеме наказание, назначенное за ранее совершённое преступление, и, имея судимости.