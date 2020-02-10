0
08:46
Жилой дом сгорел в Красногородске
11:12
ФОТОФАКТ: Лёд в Пскове покрылся синим налётом
17:42
ФОТОФАКТ: КРАЗ протаранил пассажирский автобус в Печорском районе
16:56
Александр Бастрыкин поручил проверить законность установки ограждения на пешеходной дорожке в Пскове
15:02
ФОТОФАКТ: Грузовик с пиломатериалами опрокинулся под Псковом
11:48
Женщина вылетела из машины под колёса фуры на трассе Великие Луки – Невель и погибла
10:16
Потенциальные исторические ценности задержали пограничники в Псковской области
Еще новости
Происшествия

В Пскове и Великих Луках местные жители фиктивно зарегистрировали у себя иностранцев

В Пскове и Великих Луках полиция выявила факты фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Безработный 34-летний житель Пскова на территории садоводческого товарищества прописал в своем доме граждан из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Другой 23-летний житель Пскова прописал у себя в квартире по улице Зобова граждан Таджикистана и Армении.

А в Великих Луках 27-летний мужчина в квартире дома по улице Ползунова поставил на регистрационный учет гражданина Таджикистана. По данным фактам организованы проверки.

Ранее также сообщалось о том, что жительница Порхова незаконно зарегистрировала у себя в квартире гражданина Азербайджана.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Жилой дом сгорел в Красногородске
10 февраля 2020
Жилой дом сгорел в Красногородске
ФОТОФАКТ: Лёд в Пскове покрылся синим налётом
09 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Лёд в Пскове покрылся синим налётом
ФОТОФАКТ: КРАЗ протаранил пассажирский автобус в Печорском районе
07 февраля 2020
ФОТОФАКТ: КРАЗ протаранил пассажирский автобус в Печорском районе
Александр Бастрыкин поручил проверить законность установки ограждения на пешеходной дорожке в Пскове
07 февраля 2020
Александр Бастрыкин поручил проверить законность установки ограждения на пешеходной дорожке в Пскове 1
ФОТОФАКТ: Грузовик с пиломатериалами опрокинулся под Псковом
07 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Грузовик с пиломатериалами опрокинулся под Псковом
Женщина вылетела из машины под колёса фуры на трассе Великие Луки – Невель и погибла
06 февраля 2020
Женщина вылетела из машины под колёса фуры на трассе Великие Луки – Невель и погибла
Потенциальные исторические ценности задержали пограничники в Псковской области
06 февраля 2020
Потенциальные исторические ценности задержали пограничники в Псковской области
Четыре автомобиля столкнулись на площади Героев-десантников в Пскове
06 февраля 2020
Четыре автомобиля столкнулись на площади Героев-десантников в Пскове

Идет загрузка...