В Пскове и Великих Луках местные жители фиктивно зарегистрировали у себя иностранцев

11:08, 10 февраля 2020, ПАИ

В Пскове и Великих Луках полиция выявила факты фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Безработный 34-летний житель Пскова на территории садоводческого товарищества прописал в своем доме граждан из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Другой 23-летний житель Пскова прописал у себя в квартире по улице Зобова граждан Таджикистана и Армении.

А в Великих Луках 27-летний мужчина в квартире дома по улице Ползунова поставил на регистрационный учет гражданина Таджикистана. По данным фактам организованы проверки.

Ранее также сообщалось о том, что жительница Порхова незаконно зарегистрировала у себя в квартире гражданина Азербайджана.