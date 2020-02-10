6 новостроек в Пскове покажут будущим новоселам

11:31, 10 февраля 2020, ПАИ

6 новостроек в Пскове смогут увидеть будущие новоселы - участники Тура по новостройкам. В список вошли многоэтажные дома на Завеличье и Запсковье.

15 февраля комфортабельный автобус доставит гостей в жилые комплексы: ЖК «Приоритет», ЖК «Европа», новый дом на Запсковье, SMART-квартал (ул. Инженерная, 119 и ул. Юности, 24), ЖК «Новые Афины».

Участники смогут выбрать планировку квартиры, которая понравилась больше всего, а также оценить качество материалов и пообщаться с представителем застройщика. Кроме того, новоселы смогут оценить виды из окон своей будущей квартиры, изучить инфраструктуру микрорайона.

Отъезд участников Тура в 11:00 от редакции «Комсомольской правды – Псков» (город Псков, улица Пароменская, 21/33). Запись для участия в Туре по телефону: (8112) 702042.