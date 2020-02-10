Уроженку города Козельска по имени Наталья разыскивают в Пскове

11:50, 10 февраля 2020, ПАИ

Родственницу умершей женщины ради вступления в наследство разыскивают в Пскове. Как рассказали Псковскому агентству информации волонтеры проекта «Жди меня» в Псковской области, авторы заявки - друзья Татьяны Владимировны Михайловой, 1949 г рождения, проживавшей в городе Козельск Калужской области. Татьяны уже нет на свете, пояснили волонтеры, но авторы обращения в проект хотели бы отыскать ее двоюродную сестру в Пскове. Женщину зовут Наталья. Ее отчетство и фамилия неизвестны заявителям.

«За могилой Татьяны никто не ухаживает, после смерти она оставила квартиру, неблагополучным людям, которые не имеют права вступить в наследство, я ищу этого человека, чтобы она получила полагающееся ей по закону, и выгнала этих людей из незаконно занятого жилья», - написали авторы обращения.

Всех распологающих какой-либо информацией о разыскиваемом человеке просят откликнуться на адрес волонтеров pskovnews@mail.ru.