Конкурс «Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны» стартует в Псковской области

12:14, 10 февраля 2020, ПАИ

В рамках партийного проекта «Историческая память» в Псковской области проводится конкурс «Лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Городские и сельские школы смогут представить на конкурсе как целый музей, так и комнату или уголок, посвященные событиям 1941–1945 годов. Конкурс пройдет в два этапа: региональный и федеральный. Первый этап начинается в феврале 2020 года и продлится до апреля. Затем экспертная комиссия определит победителей регионального конкурса в каждой номинации, а также музеи для участия в федеральном этапе. Награждение региональных победителей предлагается провести в канун Дня Победы, а победителей федерального этапа – осенью.

Для проведения регионального этапа конкурса создан оргкомитет, в состав которого вошли координатор проекта «Историческая память» Александр Голышев, специалисты комитета по образованию Псковской области, администрации региона, эксперты областного Центра детского и юношеского туризма и экскурсий, представители Псковского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Заявки, анкеты и презентационные материалы на конкурс образовательным учреждениям региона предложено направлять в Центр туризма по электронной почте org608@pskovedu.ru до 25 марта 2020 года.