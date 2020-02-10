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Мнимые банковские сотрудники лишили жителей Пскова и Пыталово 130 тысяч рублей

Мнимые банковские сотрудники лишили жителей Пскова и Пыталово 130 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С банковской карты 58-летней псковички неизвестный гражданин, представившийся сотрудником службы безопасности банка, сумел завладеть 15 тысячами рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию, возбуждено уголовное дело.

Еще две псковички в результате дистанционного мошенничества лишились в общей сложности около 85 тысяч рублей. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

В Пыталово местной жительнице тоже позвонил незнакомец и предложил свои услуги по защите банковской карты, в результате пенсионерка не досчиталась 28,5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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