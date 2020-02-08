0
20:11
День зимних видов спорта (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21:19
Невель и Остров победили в финале областного «КЭС-Баскета»
20:08
Гребной узел - 2
10:56
ФК «Луки-Энергия» обыграл ФК «Смоленск» в домашнем контрольном матче
07:56
Студентка ВЛГАФК завоевала серебряную медаль на Чемпионате России по индор-гребле
13:47
Встреча воздухоплавателей в Великих Луках: Когда состоятся кей-граб и ночное свечение аэростатов
20:21
Директор Центра внешкольной работы из Куньи получил «Народное признание»
Еще новости
Спорт

Более 9,5 тысяч человек подали заявки на волонтерство в Санкт-Петербурге во время Чемпионата Европы-2020

Более 9,5 тысяч человек изъявили желание стать волонтерами во время Чемпионата Европы по футболу – 2020 в Санкт-Петербурге. Планируется, что в городе будут задействованы 1,5 тысячи волонтеров по различным направлениям, передает ТАСС.

Заявки оставляли кандидаты из 60 регионов России, а также из Венгрии, Италии, Китая, Шри-Ланки, Франции и Германии. Регистрация завершится 18 февраля.

Волонтеры будут задействованы в сфере транспорта, культурно-развлекательной программы, информационно-туристической службы, медиаобеспечения, в зоне болельщиков Союза европейских футбольных ассоциаций, в медицине и работе в штабе.

Стать волонтером может любой желающий старше 16 лет на момент проведения Чемпионата и владеющий иностранными языками. Чемпионат Европы будет проходить с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 стадионах в 12 городах Европы. В Санкт-Петербурге состоится четыре матча.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

День зимних видов спорта (ФОТОРЕПОРТАЖ)
08 февраля 2020
День зимних видов спорта (ФОТОРЕПОРТАЖ)
ФК «Луки-Энергия» обыграл ФК «Смоленск» в домашнем контрольном матче
03 февраля 2020
ФК «Луки-Энергия» обыграл ФК «Смоленск» в домашнем контрольном матче
Студентка ВЛГАФК завоевала серебряную медаль на Чемпионате России по индор-гребле
03 февраля 2020
Студентка ВЛГАФК завоевала серебряную медаль на Чемпионате России по индор-гребле
Встреча воздухоплавателей в Великих Луках: Когда состоятся кей-граб и ночное свечение аэростатов
02 февраля 2020
Встреча воздухоплавателей в Великих Луках: Когда состоятся кей-граб и ночное свечение аэростатов
Директор Центра внешкольной работы из Куньи получил «Народное признание»
30 января 2020
Директор Центра внешкольной работы из Куньи получил «Народное признание»
Лига дворового футбола завоевала статуэтку «Народного признания» в номинации «Команда 2018»
30 января 2020
Лига дворового футбола завоевала статуэтку «Народного признания» в номинации «Команда 2018»
Студент ВЛГАФК выступит в составе сборной России по биатлону на Чемпионате мира
29 января 2020
Студент ВЛГАФК выступит в составе сборной России по биатлону на Чемпионате мира
Хоккеисты команды «Сталь» пригласили воспитанников дома-интерната на матч с «Порховом»
28 января 2020
Хоккеисты команды «Сталь» пригласили воспитанников дома-интерната на матч с «Порховом»

Идет загрузка...