Более 9,5 тысяч человек подали заявки на волонтерство в Санкт-Петербурге во время Чемпионата Европы-2020

12:35, 10 февраля 2020, ПАИ

Более 9,5 тысяч человек изъявили желание стать волонтерами во время Чемпионата Европы по футболу – 2020 в Санкт-Петербурге. Планируется, что в городе будут задействованы 1,5 тысячи волонтеров по различным направлениям, передает ТАСС.

Заявки оставляли кандидаты из 60 регионов России, а также из Венгрии, Италии, Китая, Шри-Ланки, Франции и Германии. Регистрация завершится 18 февраля.

Волонтеры будут задействованы в сфере транспорта, культурно-развлекательной программы, информационно-туристической службы, медиаобеспечения, в зоне болельщиков Союза европейских футбольных ассоциаций, в медицине и работе в штабе.

Стать волонтером может любой желающий старше 16 лет на момент проведения Чемпионата и владеющий иностранными языками. Чемпионат Европы будет проходить с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 стадионах в 12 городах Европы. В Санкт-Петербурге состоится четыре матча.