Коноплю и снотворный мак разрешили выращивать в России

12:42, 10 февраля 2020, ПАИ

В России разрешили выращивать коноплю и снотворный мак в промышленных, медицинских и ветеринарных целях. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, разрешено выращивать сорта мака снотворного «с неограниченным содержанием объемных долей наркотических средств и психотропных веществ» для медицины и ветеринарии. В промышленных целях выращивание конопли разрешено с содержанием тетрагидроканнабиола в объеме не более 0,1%, а снотворного мака с содержанием кодеина, морфина, орипавина и тебаина в объеме не более 0,6%.

Запрет на культивирование этих растений был введен в 2007 году. Данное постановление отменило этот запрет.