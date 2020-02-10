Семинары для бизнесменов по экспорту пройдут в Пскове

13:21, 10 февраля 2020, ПАИ

С 17 по 18 февраля на базе центра поддержки экспорта Псковской области состоятся семинары «Финансовые инструменты экспорта» и «Возможности онлайн экспорта». Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике, они пройдут в рамках программы экспортных семинаров «Жизненный цикл экспортных проектов». Программа реализуется в Псковской области в рамках соглашения, которое подписали областная администрация, фондом гарантий и развития предпринимательства Псковской области и школа экспорта АО «Российский экспортный центр».

Вести семинары будет федеральный тренер, руководитель обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» в Калининграде, наставник акселерационной программы «Экспортный форсаж» Александр Пряхин.

Для участия в семинарах необходимо зарегистрироваться на сайте и подать заявку через личный кабинет. По мере успешного прохождения тестирования слушатели получают свидетельство о повышении квалификации.

Мероприятия пройдут в конференц-зале АНО «ФГРП ПО» (МК) на улице Ротной, 34 в Пскове.