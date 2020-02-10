0
13:41
Дмитрий Богатырёв подал документы для участия в выборах главы Печорского района
12:42
Коноплю и снотворный мак разрешили выращивать в России
12:12
Пскович вышел в финал специализации «Финансы и технологии» конкурса «Лидеры России»
11:31
6 новостроек в Пскове покажут будущим новоселам
11:02
Представители Псковской области не прошли в финал конкурса «Лидеры России»
10:40
«Крики и ругань до пяти утра»: Псковичка добивается решения вопроса с кальянной на Октябрьском проспекте
09:50
Митрополит Тихон: Благоустройство Псковской области важно для всей России
Еще новости
Общество

Семинары для бизнесменов по экспорту пройдут в Пскове

С 17 по 18 февраля на базе центра поддержки экспорта Псковской области состоятся семинары «Финансовые инструменты экспорта» и «Возможности онлайн экспорта». Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике, они пройдут в рамках программы экспортных семинаров «Жизненный цикл экспортных проектов». Программа реализуется в Псковской области в рамках соглашения, которое подписали областная администрация, фондом гарантий и развития предпринимательства Псковской области и школа экспорта АО «Российский экспортный центр».

Вести семинары будет федеральный тренер, руководитель обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» в Калининграде, наставник акселерационной программы «Экспортный форсаж» Александр Пряхин.

Для участия в семинарах необходимо зарегистрироваться на сайте и подать заявку через личный кабинет. По мере успешного прохождения тестирования слушатели получают свидетельство о повышении квалификации.

Мероприятия пройдут в конференц-зале АНО «ФГРП ПО» (МК) на улице Ротной, 34 в Пскове. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Дмитрий Богатырёв подал документы для участия в выборах главы Печорского района
10 февраля 2020
Дмитрий Богатырёв подал документы для участия в выборах главы Печорского района
Коноплю и снотворный мак разрешили выращивать в России
10 февраля 2020
Коноплю и снотворный мак разрешили выращивать в России
Пскович вышел в финал специализации «Финансы и технологии» конкурса «Лидеры России»
10 февраля 2020
Пскович вышел в финал специализации «Финансы и технологии» конкурса «Лидеры России»
6 новостроек в Пскове покажут будущим новоселам
10 февраля 2020
6 новостроек в Пскове покажут будущим новоселам
Представители Псковской области не прошли в финал конкурса «Лидеры России»
10 февраля 2020
Представители Псковской области не прошли в финал конкурса «Лидеры России»
«Крики и ругань до пяти утра»: Псковичка добивается решения вопроса с кальянной на Октябрьском проспекте
10 февраля 2020
«Крики и ругань до пяти утра»: Псковичка добивается решения вопроса с кальянной на Октябрьском проспекте
Митрополит Тихон: Благоустройство Псковской области важно для всей России
10 февраля 2020
Митрополит Тихон: Благоустройство Псковской области важно для всей России
Жилой дом сгорел в Красногородске
10 февраля 2020
Жилой дом сгорел в Красногородске

Идет загрузка...