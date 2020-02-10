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Общество

В Псковской области отремонтируют еще 5 региональных дорог

Список дорог, на которых пройдет ремонт в 2020 году в Псковской области, рашсирился. В них включены еще 5 региональных дорог. Соответствующие данные размещены на сайте госзакупок.

В частности, это касается дороги Псков-Кислово-Палкино в Псковском районе. Начальная цена контракта – 84 659 542,80 руб. Аукцион пройдет 21 февраля. Работы должны быть завершены до 10 августа 2020 года. Кроме того, в закупках был размещен ремонт автомобильной дороги Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Куземкино-Краколье в Гдовском районе. Начальная цена - 146 507 271,31 руб. Аукцион будет проведен 19 февраля. Работы должны быть завершены до 17 сентября 2020 года.

Также в списке дорог оказалась автодорога Невель-Новохованск-граница с Республикой Белоруссия. Начальная цена – 94 332 754,09 руб. Аукцион будет проведен 20 февраля. Работы должны завершиться до 21 августа 2020 года. Следующей в списке идет автодорога Дедовичи-Дно-Костыжицы в Дедовичском и Дновском районах. Начальная цена контракта 137 253 369,21 руб. Аукцион будет проведен 19 февраля. Работы по ремонту должны быть завершены до 15 сентября 2020 года.

Автодорога Заполье-Гдов в Плюсском районе также попала в список. Начальная цена контракта 119 757 289,38 руб. Аукцион будет проведен 17 февраля. Работы следует завершить до 10 сентября 2020 года.

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