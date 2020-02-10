Глава правительства обратился к «Единой России» с просьбой как можно быстрее принять поправки о выплате материнского капитала

12:59, 10 февраля 2020, ПАИ

Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к «Единой России» с просьбой оказать содействие правительству в скорейшем принятии поправок к блоку законопроектов, касающихся выплаты маткапитала. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе партии.

«Наше взаимодействие особенно важно сейчас, когда мы формируем контур реализации послания президента, и чтобы быстрее решать задачи, нам необходимо сосредоточиться на подготовке поправок ко второму чтению. Речь идет о блоке законопроектов, которые касаются мактапитала, – они позволят оформлять маткапитал быстрее. Новый порядок нужно вводить быстрее», - отметил Мишустин на встрече с секретарем Генсовета партии Андреем Турчаком и руководителем фракции партии в Госдуме Сергеем Неверовым.

Кабмин уже подготовил необходимые изменения в законодательство. «Я бы попросил подключиться к этой работе и внести поправки ко второму чтению. Уверен, что наша работа принесет результаты в ближайшем будущем», - сказал Мишустин.

Андрей Турчак отметил, что «Единая Россия» сделает все для того, чтобы поправки в закон о маткапитале как можно быстрее были приняты Госдумой. «Чтобы выплаты производились своевременно, чтобы была исключена бюрократия. Все должно быть сделано как можно более эффективно», - сказал он.

Сергей Неверов добавил, что текст поправки подробно обсуждался с вице-премьером Татьяной Голиковой. «Он готов к внесению. В ближайшее время - как только в соответствии с регламентом их рассмотрит комитет - данные поправки будут вынесены на обсуждение в Госдуме, и не сомневаюсь, что они будут поддержаны не только фракцией «Единой России», но и всеми депутатами», - заявил руководитель фракции «Единой России».