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Дачники из Порховского района просят установить камеры видеофиксации для защиты от воров

Дачники из деревни Сухлово Порховского района просят районную администрацию посодействовать в установке камер видеофиксации вдоль трассы, проходящей через деревню. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала одна из дачниц, которую не так давно стала жертвой воришек.

Девушка проживает в Санкт-Петербурге. В деревню Сухлово Порховского района они обычно всей семьей приезжают на выходные. Приехав на отдых в очередной раз, 8 февраля, они обнаружили, что их дом обокрали. Пропала бытовая и сельскохозяйственная техника, общий ущерб составил порядка 200 тысяч рублей.

Эту информацию также подтвердили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. По словам следователей, воры проникли в дом через выбитые окна и входную дверь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража со взломом).

«Дело в том, что наш дом находится прямо на трассе, на удалении от других домов. Случаи краж у нас в деревне очень частые. Сами понимаете, машина остановилась на несколько минут, воры выскакивают, быстренько разбивают окна, забирают все ценное и исчезают», - посетовала потерпевшая. Она добавила, что единственный выход жители деревни видят в установке вдоль трассы в деревне камер.

«Таким образом можно сразу двух зайцев убить – и водители будут аккуратнее ездить, и кражи получится предотвратить, либо помочь следствию», - убеждена потерпевшая.

Девушка также сказала, что намерена обратиться с просьбой об установке камер на сайт губернатора Псковской области. 

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