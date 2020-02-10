Главу администрации Красногородска оштрафовали за нарушение бюджетного законодательства

13:46, 10 февраля 2020, ПАИ

Главу администрации Красногородска оштрафовали за заключение контракта с индивидуальным предпринимателем без возможности оплатить его работу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что администрация Красногородска заключила муниципальный контракт на работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения с индивидуальным предпринимателем на 280 тысяч рублей. При этом представители администрации знали, что таких средств у них нет. Тем самым они заключили контракт с превышением утверждённых лимитов бюджетных обязательств, а значит нарушили статьи 161, 162, 219 Бюджетного кодекса России.

Мировой судья судебного участка №6 Красногородского района привлёк главу администрации Красногородска к административной ответственности по статье 15.15.10 КоАП РФ (нарушение порядка принятия бюджетных обязательств) и оштрафовал его на 20 тысяч рублей.