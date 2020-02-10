Псковичи могут стать участниками «живого журнала» Мирожского монастыря

14:31, 10 февраля 2020, ПАИ

В Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря состоялась повторная презентация живого журнала «Мирожская среда». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника, этот научно-познавательный проект создан сотрудниками отдела хранения монументальной живописи Псковского музея в 2019 году для более широкого представления уникального памятника Пскова - Спасо-Преображенского собора, включенного в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Заведующая отделом Таисия Круглова посвятила 30 лет сохранению Мирожского собора и его росписей. Ей известны многие тайны этого памятника. Хранитель Спасо-Преображенского собора, вспоминая необычные встречи, реставраторов и события, предложила познакомить псковичей с миром Мирожского монастыря.

«Первый выпуск «живого журнала» прошел на «Ура»! Мероприятия в рамках проекта планировалось проводить раз в месяц, но желающих присутствовать оказалось так много, что первое заседание пришлось повторить», - уточнили в музее.

Сотрудники музея познакомили присутствующих с особенностями иконографии композиции «Крещение Господне», рассказали о святом Стефане, чье изображение, предположительно, присутствует в Спасо-Преображенском соборе, поведали о дате первого упоминания храма в письменных источниках и ее связи с общерусскими событиями, показали купольное убранство храма XIX-XX вв., хранящееся в фондах музея. В конце мероприятия гости смогли собрать изображение древней фрески из маленьких фрагментов.

Научно-познавательный проект «Мирожская среда» осуществляется в рамках популяризации объектов, включенных в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Осуществляется он в форме «живого журнала». Мероприятия проходят один раз в месяц с октября по апрель. Местом проведения является Спасо-Преображенский собор. Так как на этом объекте ЮНЕСКО с ансамблем фресковой живописи существует режим хранения, число участников мероприятия ограничено, поэтому формирование группы осуществляется по предварительной записи. Следующая встреча-«живой журнал» состоится 19 февраля в 16:00 и 18:00.

«Живой журнал» делится на рубрики: тайны иконографии, святые образы, годы и события, люди и судьбы, музейный предмет. Все сюжеты, которые освещают сотрудники музея, связаны с историей Спасо-Преображенского собора и ансамбля Мирожского монастыря.