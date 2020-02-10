ФОТОФАКТ: Голодная коза разгуливает в Острове

14:29, 10 февраля 2020, ПАИ

В Острове-2 разгуливает голодная коза. В частности, она была замечена у стен одного из продуктовых магазинов. Об этом сообщают очевидцы произошедшего в группе «Подслушано в Острове» в социальной сети «ВКонтакте».

По их словам, животное копалось в урне у здания магазина, откуда доставала себе пищу и ела её. «Довели животинку», - написал автор фотографии.

«Бедное животное. Дожили, даже козе травы нет поесть», - отметили в комментариях другие жители Острова.