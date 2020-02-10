0
20:23
2,5 млн рублей направят на дополнительное приобретение медицинских средств защиты в Псковской области
17:29
Война глазами девочки: Из оккупированного Пскова в польскую усадьбу и обратно
16:57
Опрос ПАИ: К каким мерам профилактики от простуды и гриппа прибегают псковичи (ВИДЕО)
16:28
Фрагмент средневекового расписного стекла и печать нашли археологи в Пскове
16:23
Tele2 подготовила подарки «вторым половинкам» ко Дню всех влюбленных
16:17
Участники марш-броска к 75-летию Победы провели уроки мужества для великолукских школьников
15:07
Максимум связи: Жители Псковской области предпочитают пакетные предложения «Ростелекома»
Еще новости
Общество

На улице Коммунальной у автобусной остановки «Печорская» в Пскове появится новый детсад

Земельные участки по Рижскому проспекту от улицы Юбилейной до торгового центра «Лента» находятся на праве частной собственности, и правообладателями земельных участков на указанной территории в настоящее время прорабатываются варианты их застройки. Как сообщили Псковскому агентству информации в Управлении градостроительной деятельности администрации Пскова, на земельный участок по Рижскому проспекту восточнее торгового центра «Лента» выдано разрешение на строительство торгового центра «Леруа Мерлен».

На участке по улице Коммунальной у автобусной остановки «Печорская» запланировано строительство детсада на 120 мест. Проектирование и строительство намечены на 2020-2021 годы.

По улице Яна Райниса, 2 (улица Юбилейная, Дамба) выдано разрешение на строительство многофункционального центра по обслуживанию туристов. Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию 2-й квартал 2022 года.

На свободной территории по улице Алтаева между домами №1 и №2 по улице Петрова планируется устройство автомобильной дороги общего пользования, соединяющей улицу Алтаева и Крупскую.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

2,5 млн рублей направят на дополнительное приобретение медицинских средств защиты в Псковской области
10 февраля 2020
2,5 млн рублей направят на дополнительное приобретение медицинских средств защиты в Псковской области
Опрос ПАИ: К каким мерам профилактики от простуды и гриппа прибегают псковичи (ВИДЕО)
10 февраля 2020
Опрос ПАИ: К каким мерам профилактики от простуды и гриппа прибегают псковичи (ВИДЕО)
Фрагмент средневекового расписного стекла и печать нашли археологи в Пскове
10 февраля 2020
Фрагмент средневекового расписного стекла и печать нашли археологи в Пскове
Tele2 подготовила подарки «вторым половинкам» ко Дню всех влюбленных
10 февраля 2020
Tele2 подготовила подарки «вторым половинкам» ко Дню всех влюбленных
Участники марш-броска к 75-летию Победы провели уроки мужества для великолукских школьников
10 февраля 2020
Участники марш-броска к 75-летию Победы провели уроки мужества для великолукских школьников
Максимум связи: Жители Псковской области предпочитают пакетные предложения «Ростелекома»
10 февраля 2020
Максимум связи: Жители Псковской области предпочитают пакетные предложения «Ростелекома»
Услуга по присвоению статуса детей войны доступна в отделах МФЦ Псковской области
10 февраля 2020
Услуга по присвоению статуса детей войны доступна в отделах МФЦ Псковской области
Дмитрий Богатырёв подал документы для участия в выборах главы Печорского района
10 февраля 2020
Дмитрий Богатырёв подал документы для участия в выборах главы Печорского района

Идет загрузка...