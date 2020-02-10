На улице Коммунальной у автобусной остановки «Печорская» в Пскове появится новый детсад

14:35, 10 февраля 2020, ПАИ

Земельные участки по Рижскому проспекту от улицы Юбилейной до торгового центра «Лента» находятся на праве частной собственности, и правообладателями земельных участков на указанной территории в настоящее время прорабатываются варианты их застройки. Как сообщили Псковскому агентству информации в Управлении градостроительной деятельности администрации Пскова, на земельный участок по Рижскому проспекту восточнее торгового центра «Лента» выдано разрешение на строительство торгового центра «Леруа Мерлен».

На участке по улице Коммунальной у автобусной остановки «Печорская» запланировано строительство детсада на 120 мест. Проектирование и строительство намечены на 2020-2021 годы.

По улице Яна Райниса, 2 (улица Юбилейная, Дамба) выдано разрешение на строительство многофункционального центра по обслуживанию туристов. Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию 2-й квартал 2022 года.

На свободной территории по улице Алтаева между домами №1 и №2 по улице Петрова планируется устройство автомобильной дороги общего пользования, соединяющей улицу Алтаева и Крупскую.