Услуга по присвоению статуса детей войны доступна в отделах МФЦ Псковской области

14:50, 10 февраля 2020, ПАИ

В Псковской области во всех 24 отделах МФЦ доступна услуга по присвоению статуса детей войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Работа по приему документов ведется в рамках дополнительного соглашения, которое было подписано комитетом по соцзащите Псковской области и МФЦ.

Государственную услугу могут получить граждане России, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 2 сентября 1945 года, в пределах границ СССР или территорий, принятых в состав СССР, и проживающих в Псковской области. Присвоение статуса детей войны дает право на внеочередной прием в учреждениях социального обслуживания, внеочередное оказание медпомощи в медицинских организациях.

Дети войны также могут претендовать на присвоение звания «Ветеран труда Псковской области» и получение ежемесячной денежной выплаты. Для этого женщины должны иметь трудовой стаж не менее 35 лет, а мужчины не менее 40 лет.