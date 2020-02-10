Благотворительный фонд передаст новые кровати Псковской областной больнице

15:20, 10 февраля 2020, ПАИ

Петербургский благотворительный фонд «Алёша» направит для нужд пациентов Псковской областной клинической больницы медицинские кровати, противопролежневые и медицинские беспружинные матрасы, а также подкатные медицинские тумбы. Как сообщили Псковскому агентству информации представители фонда, оборудование передаст президент фонда Алексей Зиновьев 12 февраля.

Фонд «Алёша» уже 11 лет помогает детям с тяжелыми заболеваниями получить необходимое им лечение, а также развивает отечественную медицину, приобретая для российских больниц современное оборудование. За годы работы фонд спас сотни детских жизней и помог десяткам больниц с оснащением новейшими медицинскими устройствами.

Администрация Псковской областной клинической больницы обратилась в фонд с просьбой помочь в замене устаревшей мебели. Благотворители откликнулись на эту просьбу и передают в дар 260 трехсекционных кроватей и тумб, в списке также матрасы для каждой койки, дополнительно противопролежневые - 100 штук.

Фонд «Алёша» благодарит всех жертвователей и меценатов – добрых и неравнодушных людей. Только за последние 4 месяца фонд помог 8 больницам в оснащении новым оборудованием. Это направление работы фонда осуществляется исключительно за счёт рекуррентных пожертвований.