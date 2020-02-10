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Общество

Опрос ПАИ: К каким мерам профилактики от простуды и гриппа прибегают псковичи (ВИДЕО)

Медики еженедельно отчитываются о количестве заболевших в Псковской области. Из-за сезона ОРВИ на карантин вынуждены закрываться классы в школах и группы в детских садах.

Журналисты Псковского агентства информации вышли на улицу, чтобы опросить жителей города: как псковичи ащищают себя от гриппа и простуды, к каким профилактическим мерам прибегают.
       

        

Чаще всего горожане рассказывали о народных методах профилактики - употребляют больше чеснока и фруктов. Две трети опрошенных сообщили, что сделали прививку от гриппа, принимают витамины, что позволяет им чувствовать себя защищенными. Некоторые отдают предпочтение спорту и закаливанию, и им не страшны никакие вирусы. 

Лишь малая часть опрошенных не принимает никаких мер.

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