Опрос ПАИ: К каким мерам профилактики от простуды и гриппа прибегают псковичи (ВИДЕО)

16:57, 10 февраля 2020, ПАИ

Медики еженедельно отчитываются о количестве заболевших в Псковской области. Из-за сезона ОРВИ на карантин вынуждены закрываться классы в школах и группы в детских садах.

Журналисты Псковского агентства информации вышли на улицу, чтобы опросить жителей города: как псковичи ащищают себя от гриппа и простуды, к каким профилактическим мерам прибегают.



Чаще всего горожане рассказывали о народных методах профилактики - употребляют больше чеснока и фруктов. Две трети опрошенных сообщили, что сделали прививку от гриппа, принимают витамины, что позволяет им чувствовать себя защищенными. Некоторые отдают предпочтение спорту и закаливанию, и им не страшны никакие вирусы.

Лишь малая часть опрошенных не принимает никаких мер.