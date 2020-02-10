0
20:23
2,5 млн рублей направят на дополнительное приобретение медицинских средств защиты в Псковской области
17:29
Война глазами девочки: Из оккупированного Пскова в польскую усадьбу и обратно
16:57
Опрос ПАИ: К каким мерам профилактики от простуды и гриппа прибегают псковичи (ВИДЕО)
16:28
Фрагмент средневекового расписного стекла и печать нашли археологи в Пскове
16:23
Tele2 подготовила подарки «вторым половинкам» ко Дню всех влюбленных
16:17
Участники марш-броска к 75-летию Победы провели уроки мужества для великолукских школьников
15:07
Максимум связи: Жители Псковской области предпочитают пакетные предложения «Ростелекома»
Еще новости
Общество

Организаторам фестиваля «Хельга» не разрешили строить крепость в Выбутах

Деревянную крепость не построят в Выбутах, где ежегодно проходит фестиваль исторической реконструкции «Хельга». Об этом организатор фестиваля, руководитель областной общественной организации «Былины древнего Пскова» Василий Мизгирёв написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Василий Мизгирёв.

«Сегодня я официально заявляю, что строительства деревянной крепости в Выбутах не будет. Комментировать и пояснять причину не буду. Скажу лишь, что мне не удалось найти аргументы и убедить представителей власти о целесообразности, необходимости и полезности своего проекта. Мне привели веские обоснования и причины. С этим я вынужден был согласится», - написал он.

При этом Василий Мизгирёв напомнил, что на протяжении 11 лет мечтал и стремился со своей командой сделать это место ещё более привлекательным. «Хотел его оставить в памяти потомков как историческое, познавательное и патриотическое. В своих аргументах я приводил доводы, что это не музей, а исторический парк. Данная крепость планировалась лишь как оформление этой местности под исторический ландшафт без каких-либо намёков и утверждений о якобы существовавшей в этой местности крепости, - пояснил он и добавил, что его инициатива была одобрена в Москве, но на местном уровне поддержки получено не было.

Фото: Василий Мизгирёв.

Реконструктор отметил, что не будет нарушать закон и строить крепость в Выбутах. Однако он заметил, что проведённый им опрос показал, что его желание по строительству крепости совпадает с мнением многих. В то же время он пожаловался, что находящемуся в Выбутах храму Ильи Пророка «можно все». «В общем, вопрос строительства крепости закрыт», - подчеркнул он и отметил, что фестиваль исторической реконструкции «Хельга» как проводился, так и будет проводится в Выбутах.

Фото: Василий Мизгирёв.

Василий Мизгирёв также опубликовал ряд фотографий, на которых показано, как сейчас выглядит «Ольгин камень», и спиленные сосны, которые стояли вдоль дороги, ведущей на поле фестиваля «Хельга».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

2,5 млн рублей направят на дополнительное приобретение медицинских средств защиты в Псковской области
10 февраля 2020
2,5 млн рублей направят на дополнительное приобретение медицинских средств защиты в Псковской области
Опрос ПАИ: К каким мерам профилактики от простуды и гриппа прибегают псковичи (ВИДЕО)
10 февраля 2020
Опрос ПАИ: К каким мерам профилактики от простуды и гриппа прибегают псковичи (ВИДЕО)
Фрагмент средневекового расписного стекла и печать нашли археологи в Пскове
10 февраля 2020
Фрагмент средневекового расписного стекла и печать нашли археологи в Пскове
Tele2 подготовила подарки «вторым половинкам» ко Дню всех влюбленных
10 февраля 2020
Tele2 подготовила подарки «вторым половинкам» ко Дню всех влюбленных
Участники марш-броска к 75-летию Победы провели уроки мужества для великолукских школьников
10 февраля 2020
Участники марш-броска к 75-летию Победы провели уроки мужества для великолукских школьников
Максимум связи: Жители Псковской области предпочитают пакетные предложения «Ростелекома»
10 февраля 2020
Максимум связи: Жители Псковской области предпочитают пакетные предложения «Ростелекома»
Услуга по присвоению статуса детей войны доступна в отделах МФЦ Псковской области
10 февраля 2020
Услуга по присвоению статуса детей войны доступна в отделах МФЦ Псковской области
Дмитрий Богатырёв подал документы для участия в выборах главы Печорского района
10 февраля 2020
Дмитрий Богатырёв подал документы для участия в выборах главы Печорского района

Идет загрузка...