Организаторам фестиваля «Хельга» не разрешили строить крепость в Выбутах

15:31, 10 февраля 2020, ПАИ

Деревянную крепость не построят в Выбутах, где ежегодно проходит фестиваль исторической реконструкции «Хельга». Об этом организатор фестиваля, руководитель областной общественной организации «Былины древнего Пскова» Василий Мизгирёв написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня я официально заявляю, что строительства деревянной крепости в Выбутах не будет. Комментировать и пояснять причину не буду. Скажу лишь, что мне не удалось найти аргументы и убедить представителей власти о целесообразности, необходимости и полезности своего проекта. Мне привели веские обоснования и причины. С этим я вынужден был согласится», - написал он.

При этом Василий Мизгирёв напомнил, что на протяжении 11 лет мечтал и стремился со своей командой сделать это место ещё более привлекательным. «Хотел его оставить в памяти потомков как историческое, познавательное и патриотическое. В своих аргументах я приводил доводы, что это не музей, а исторический парк. Данная крепость планировалась лишь как оформление этой местности под исторический ландшафт без каких-либо намёков и утверждений о якобы существовавшей в этой местности крепости, - пояснил он и добавил, что его инициатива была одобрена в Москве, но на местном уровне поддержки получено не было.

Реконструктор отметил, что не будет нарушать закон и строить крепость в Выбутах. Однако он заметил, что проведённый им опрос показал, что его желание по строительству крепости совпадает с мнением многих. В то же время он пожаловался, что находящемуся в Выбутах храму Ильи Пророка «можно все». «В общем, вопрос строительства крепости закрыт», - подчеркнул он и отметил, что фестиваль исторической реконструкции «Хельга» как проводился, так и будет проводится в Выбутах.

Василий Мизгирёв также опубликовал ряд фотографий, на которых показано, как сейчас выглядит «Ольгин камень», и спиленные сосны, которые стояли вдоль дороги, ведущей на поле фестиваля «Хельга».