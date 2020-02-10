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Общество

Ярмарка вакансий пройдет в Пскове 12 февраля

12 февраля в Пскове состоится ярмарка вакансий. Она пройдёт с 14:00 до 17:00 в помещении отделения центра занятости населения по Пскову и Псковскому району на улице Коммунальной, 71а, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Свои вакансии для граждан предложат Псковское областное управление инкассации России, ООО «Северо-Западная инвестиционная компания», комитет юстиции Псковской области, пункт отбора на военную службу по контракту по Псковской области, ООО «Смартер Про», центр финансово-бухгалтерского обслуживания, отдел пограничной комендатуры в Печорах и другие работодатели.

На ярмарке будут предложены вакансии военнослужащих по контракту, водителей-инкассаторов, специалистов по работе с клиентами, специалистов бюджетного бухгалтерского учета, секретаря судебного заседания, делопроизводителя, секретаря и другие.

Соискатели смогут встретиться с работодателями, подобрать варианты подходящей работы в банке вакансий службы занятости, получить консультации психолога и других специалистов службы занятости по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела, профессиональной ориентации.

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