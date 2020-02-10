На дополнительные выплаты классным руководителям российских школ направят около 172 миллиардов рублей

16:20, 10 февраля 2020, ПАИ

Правительство РФ до начала 2022 года направит около 172 миллиардов рублей на дополнительные выплаты классным руководителям школ страны. Как сообщает ТАСС, данный проект подготовлен министерством просвещения России.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что классным руководителям российских школ необходимо с 1 сентября 2020 года выделить дополнительные ежемесячные премиальные в размере не менее 5 тысяч рублей.

Согласно проекту, размещенному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, погодичное распределение средств выглядит следующим образом - 24 518 660,7 тыс. рублей на 2020 год, 73 555 980,8 тыс. рублей на 2021 год и 73 555 980,8 тыс. рублей на 2022 год