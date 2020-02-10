Спасите от нашествия волков: Хищники заходят в деревни северных районов Псковской области

19:11, 10 февраля 2020, ПАИ

Глава Самолвовской волости Гдовского района Валентина Лопатёва готовит официальное письмо с просьбой защитить населения от волков. Хищников видели уже в нескольких деревнях, рассказала глава волости в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«В эти выходные позвонили - собак съели в Ремде, в Пнево, в Руднице, в Самолве, в Голодуше, Низовицах», - сообщила она.

Проблему могли бы решить охотники, но не в этих краях. Здесь земли заказника, входящего в состав Себежского национального парка. Стрелять даже в хищника запрещено. Глава волости рассказала, что звонила руководителю Себежского национального парка с просьбой помочь решить проблему.

«Там мне ответили, чтобы для собак делали вольеры. А для людей что делать?» - возмутилась она.

Кроме того, несколько лет назад волость столкнулась с проблемой нашествия медведей, которые паслись в огородах и на пасеках, не давая людям выходить на улицу. После их исчезновения появились волки.

«Я гражданам предлагаю тоже собрать подписи и направить их, но куда – в Себежский национальной парк или губернатору, пока решаем», - добавила Валентина Лопатёва.

«Детей в школу провожают, но все равно опасно, никакие установленные фонари не спасут от волков», - выразила опасение Валентина Лопатёва.

Обращение было передано депутату Псковского областного Собрания Владимиру Яникову, который планировал обращаться с данной проблемой в комитет по природопользованию.

«Нам очень страшно, серьезно говорю», - поделилась Валентина Лопатёва, подчеркнув, что в борьбе с лесными хищниками помогут только совместные решения.