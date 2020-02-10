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Общество

Tele2 подготовила подарки «вторым половинкам» ко Дню всех влюбленных

Tele2 предлагает выбрать функциональный и выгодный подарок для своей второй половинки ко Дню всех влюбленных. До 16 февраля 2020 года в фирменных салонах связи клиенты могут приобрести второй смартфон одного из популярных брендов за полцены.

До 16 февраля 2020 года в большинстве салонов связи Tele2 каждый может приобрести смартфон по специальной цене. При покупке популярных моделей бренда Huawei клиенты получают второй гаджет со скидкой 50%. В качестве второго смартфона оператор предлагает посетителям рассмотреть модели Huawei, Samsung Galaxy и брендированные 4G-смартфоны Tele2.

Кроме того, дополнить подарок своей второй половинке клиенты оператора могут приятными сюрпризами, которые можно найти в обновленных к празднику предложениях программы лояльности «Больше». Фотокнига с историей любви, совместные уроки английского - это и многое другое абоненты могут получить совершенно бесплатно, активировав предложения на сайте или в мобильном приложении «Мой Tele2».

Оставаться с близкими на связи даже за тысячи километров друг от друга клиентам Tele2 позволит один из самых востребованных тарифов – «Мой онлайн+». Тарифный план подойдет каждому, кто много разговаривает по телефону и переписывается в соцсетях. Предложение включает безлимит на популярные соцсети и мессенджеры, безлимитные звонки на номера Tele2 России, 600 минут для звонков на остальные номера России и 25 Гб интернет-трафика.

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