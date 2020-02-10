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Общество

Новые контейнеры для сбора мусора установят в частном секторе Пскова

Новые контейнеры в частном секторе Пскова установит компания «Экопром». Об этом рассказал руководитель ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«Достаточно много контейнеров уже выставлено в Дно, в частном секторе в Печорах, в Новоржеве поменяли контейнеры на новые, в Стругах Красных добавили контейнеры, в Плюсском районе дополнительно установили контейнеры, в Опочке произвели замену», - рассказал Сергей Пайст, отметив, что основной объем работ выполнен в январе 2020 года.

С начала года было установлено 500 контейнеров в разных районах области, планируется установить еще порядка 500 штук.

«Процесс идет постоянно, работаем с органами местного самоуправления, определяем места накопления и расставляем контейнеры. После определения мест сразу выдаем задания на установку контейнеров», - добавил Сергей Пайст.

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