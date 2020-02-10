За неосторожный автоманёвр житель Себежского района заплатил 60 тысяч рублей

16:47, 10 февраля 2020, ПАИ

За неосторожный манёвр на автомобиле житель Себежского района заплатил 60 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Водитель двигался задним ходом, но не убедился в безопасности своих действий и врезался в припаркованный на обочине дороги автомобиль взыскателя, повредив кузов машины. Взысканию подлежало 59,8 тысяч рублей.

В качестве обеспечения исполнения требований решения суда в отношении должника были вынесены постановления о запрете регистрационных действий в отношении его имущества и временное ограничение на выезд за границу. Эти меры принесли результаты. Должник явился на приём в отдел судебных приставов и в полном объеме оплатил долг.