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Осыпающийся фасад дома на Октябрьском проспекте в Пскове испугал прохожих

Фото: ВК-сообщество "Инцидент Псков"

Отколовшийся от фасада и упавший под ноги прохожим фрагмент фасада дома номер 14 на Октябрьском проспекте в Пскове испугал прохожих. Фотографии опубликованы в сообществе «Инцидент Псков» в социальной сети «Вконтакте».

Фото: ВК-сообщество "Инцидент Псков"

Отколовшийся кусок облицовки рассыпался по тротуарной плитке - под стеной проходит пешеходная дорожка. Вопросы вызвало качество капитального ремонта здания, проводившегося перед Международными Ганзейскими днями в Пскове, а также отсутствие на тротуаре предупредительного ограждения. Корреспондент Псковского агентства информации связался с генеральным директором Фонда капитального ремонта Псковской области Виктором Иващенко.

«Мы в курсе ситуации, на данный момент уже оповещен подрядчик. Ему предстоит наметить фронт работ. Судя по всему, под штукатурку попала вода и вызвала коррозию. Естественно, устранить недостатки хотим в ближайшее время, как только устаканится погода», - рассказал он.

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