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Юные футболисты «Псков-747» стали победителями «Зимнего кубка Электрона»

Футболисты «Псков-747» 2007 г.р. стали победителями  «Зимнего кубка Электрона», проходившего в Великом Новгороде с 8 по 9 февраля. 

Фото: пресс-служба ФК "Псков-747"

В первый соревновательный день псковичи разгромили СШ-7 из Петрозаводска со четом 3:0. Следующим соперником стал новгородский «Мегаполис» — с ним проблем также не было, итоговый счет - 6:1 в пользу команды из Пскова. В заключительный день соревнований футболисты «Псков-747» вничью сыграли со «Стрелой», однако по разнице забитых и пропущенных мячей стали лучшей командой турнира.

Тренер юных псковских футболистов Герман Кравченко в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации поделился впечатлениями от прошедшего турнира.

«Судьи и организаторы неспроста дали приз лучшему игроку и лучшему нападающему нашей команды, Кириллу Фёдорову и Егору Шатаилову. Но вообще вся команда большие молодцы. Сложнее всего далась игра со «Стрелой», они показали хороший уровень, - отметил тренер.

Герман Кравченко также добавил, что следующий турнир, в котором примут участие его подопечные, состоится через 2 недели. Состязания будут международными - псковичам будут противостоять команды из Украины, Белоруссии, Бельгии.

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