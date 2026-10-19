«Барсы» неожиданно обыграли вице-чемпиона НХЛ Псковской области после двух разгромных поражений

10:24, 19 октября 2026, ПАИ

Псковские «Барсы» выиграли у вице-чемпиона турнира «Аванты-Псков» – 3:1 в матче предварительного этапа Ночной хоккейной лиги Псковской области в дивизионе «Любитель 40+». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«Барсы» одержали первую победу в новом сезоне над одним из главных фаворитов турнира после того, как потерпели два разгромных поражения – 1:11 от «Красного города» и 1:9 от «Евро-Керамики».

К слову, на следующий день «Аванта-Псков» уверенно разобралась с великолукской «Чайкой» – 7:1 на своём льду, также одержав первую победу в новом сезоне.

Следующие матчи в этом дивизионе состоятся 24 октября. «Чайка» на своей площадке примет псковский «Легион», в Ледовом дворце Пскова сыграют финалисты прошлого розыгрыша «Аванта-Псков» и «Красный город».