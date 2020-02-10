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Общество

Подросток умер на уроке физкультуры в Ленобласти

16-летний подросток умер на уроке физкультуры в городе Волхов Ленинградской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Ленобласти.

Трагедия произошла в Волховском колледже транспортного строительства 10 февраля. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Причина смерти устанавливается. 

Отмечается, что процессуальное решение примут по результатам доследственной проверки.

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