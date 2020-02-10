Подросток умер на уроке физкультуры в Ленобласти
16-летний подросток умер на уроке физкультуры в городе Волхов Ленинградской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Ленобласти.
Трагедия произошла в Волховском колледже транспортного строительства 10 февраля. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Причина смерти устанавливается.
Отмечается, что процессуальное решение примут по результатам доследственной проверки.