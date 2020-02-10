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Общество

Михаил Ведерников: Сохранение памяти и защита ее от различных посягательств — одна из главных задач

Продвижение исторической правды о Великой Отечественной войне и актуальной информации о России за рубежом обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с исполняющим обязанности руководителя регионального представительства МИД РФ Александром Ивановым 10 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

Александр Иванов пояснил, что дипломатические работники постоянно участвуют в проводимых международных мероприятиях в Псковской области.

Михаил Ведерников напомнил, что на территории региона стартовал проект «Без срока давности», в рамках которого планируется расследовать преступления фашистов против мирного населения. «Это наша история. Сохранение памяти и защита ее от различных посягательств — одна из главных задач. Никто, кроме нас, этого не сделает», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Говоря об итогах прошлого года, Александр Иванов отметил, что в Псковскую область, в частности. состоялись визиты восьми иностранных делегаций. По его словам, работа по содействию в организации визитов делегаций будет продолжена в 2020 году.

Также Александр Иванов сообщил, что региональное представительство МИД России активно взаимодействует с иностранными инвесторами, а также представителями программ приграничного сотрудничества «Россия — Латвия», «Россия — Эстония» и «Интеррег. Регион Балтийского моря».

Михаил Ведерников отметил важность создания для предпринимателей, в том числе и иностранных, благоприятного инвестиционного климата в Псковской области.

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